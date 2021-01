Grano duro di qualità, in arrivo un sistema innovativo di controllo

Confagricoltura Brindisi insieme a una equipe di ricercatori dell’Università di Foggia e con la Ram elettronica s.r.l. di Andria sta sperimentando la realizzazione di un prototipo capace di effettuare uno screening sulla granella per definirne la migliore destinazione d’uso

BRINDISI- Si chiama “Sistema automatico controllo granella” (S.A.Con.Gra) il progetto che cerca di offrire una soluzione nell’ottica della automazione industriale sempre più spinta nella selezione delle granelle di qualità: a metterlo in campo, Confagricoltura Brindisi insieme a una equipe di ricercatori dell’Università di Foggia, esperti di Tecnologia alimentare, con la Ram elettronica s.r.l. di Andria in qualità di capofila.

Grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del Por Puglia Fesr Fse 2014-2020, Sub azione 1.4B, i promotori stanno sperimentando la realizzazione di un prototipo di un sistema automatico di controllo on-line della granella.

La struttura e la composizione della granella sono fattori determinanti per il suo utilizzo nei processi industriali di molitura, panificazione, pastificazione, maltazione e produzione della birra. Per questo è particolarmente sentita la necessità di individuare soluzioni tecnologiche innovative capaci di identificare la qualità della materia prima utilizzata per successive lavorazioni industriali, garantendo la sua tracciabilità e gli aspetti di sicurezza alimentare.

Il progetto, quindi, vuole proporre un sistema non distruttivo, rapido e capace di effettuare screening delle granelle per definire in linea quale sia la loro migliore destinazione d’uso.

La soluzione proposta consente di valutare la composizione proteica e la struttura secondaria delle proteine del glutine, che è possibile associare alla funzionalità del prodotto finito sia da un punto di vista tecnologico che organolettico, consentendo di misurare anche l’attitudine della granella alla pastificazione.