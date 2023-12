Bms, Cobas: "Posti di lavoro a rischio, maggioranza e opposizione collaborino"

BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza un sit in davanti il Comune di Brindisi nella giornata di venerdì 22 dicembre, a partire dalle ore 9.00, con i lavoratori della Brindisi Multiservizi, "i quali - denuncia il Cobas - non stanno percependo la tredicesima ed attraversano il reale pericolo di poter perdere il posto di lavoro". Il sit in si svolgerà in concomitanza del consiglio comunale di Brindisi che discuterà anche del bilancio della partecipata, unitamente al nuovo piano industriale 2024-2026.

“La nostra paura più grande - afferma il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile - è quella che ai tentativi di rilancio della società con l’affidamento da parte del Comune di nuove possibili attività possano arrivare in sede di votazione sul piano industriale colpi bassi da parte di qualche consigliere della maggioranza. Se questo si verifica non resta che portare i libri in tribunale decretandone la chiusura”.

“Giustamente qualcuno dell’opposizione – prosegue Aprile - definisce il piano industriale un po’ fantasioso. Ma è l’unico piano che abbiamo. Secondo noi è un piano a geometria variabile che può essere aggiustato in corso d’opera rimanendo l’unica alternativa alla chiusura”.

Il Cobas chiede a maggioranza ed opposizione “di collaborare a comporre una soluzione che salvi le buone attività che la maggioranza dei lavoratori della Bms svolge quotidianamente per la nostra città”. “D’altra parte – prosegue Aprile- girano voci sempre più insistenti di ipotesi di cannibalizzazione della Bms, con i servizi più importanti da assegnare a società private lasciandosi dietro una scia di licenziamenti; speriamo che tutto questo rimanga solo fantasia”.