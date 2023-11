Rifiuti, sciopero nazionale del Cobas: sit in davanti alla prefettura di Brindisi

BRINDISI - Anche a Brindisi si svolgerà un sit in nell’ambito dello sciopero nazionale nel settore dei rifiuti organizzato per venerdì 24 novembre dal sindacato Cobas, settore Igiene ambientale. L’iniziativa si svolgerà davanti alla prefettura di Brindisi.

“Nel corso dell’incontro che svolgeremo in prefettura - dichiara il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile – rappresenteremo, oltre alla protesta sulla sicurezza per le aziende di numerosi comuni della Provincia di Brindisi in cui siamo presenti, anche i problemi che stanno attraversando i lavoratori della città di Brindisi”.

Il Cobas sostiene che il precedente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Brindisi, Ecotecnica, “non ha ancora pagato tredicesima, quattordicesima, ferie, Rol”. Questo perché, sempre a detta del Cobas, la società attende il pagamento dal Comune di Brindisi di una “quota parte dei quasi 5 milioni di euro per lavori non ancora riconosciuti, relativi ad attività fuori capitolato”. Ma “il Comune risponde che Ecotecnica – afferma Aprile - avanza per attività svolte solo 150.000 euro, per il contenzioso siccome si è rivolto in tribunale non resta altro che aspettare le relative sentenze”.

Il Cobas chiederà al prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, la possibilità di un incontro in Prefettura con Comune di Brindisi ed Ecotecnica “al fine di comporre una soluzione, anche parziale, che veda la possibilità di pagare i lavoratori per un Natale sereno con i soldi che gli spettano. Altrimenti bisognerà aspettare ancora chissà ancora quanti mesi”.

“Altro problema che esporremo – si legge ancora nel comunicato del Cobas - sarà anche la decisone della nuova ditta Teorema di riportare sulla busta paga il livello contrattuale di appartenenza ma non la mansione. Se un lavoratore ha raggiunto faticosamente una mansione potrebbe vedersi assegnato ad altre attività, potendo così questo diventare uno strumento di ricatto quotidiano. Dall’altra aspettiamo un cambiamento nella organizzazione del lavoro capace di aggredire i problemi della raccolta che ancora non brilla”.