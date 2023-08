Verifiche di sicurezza a bordo: slitta la ripartenza del traghetto Prince

BRINDISI – Il traghetto Prince della compagnia A-Ships è ancora fermo nel porto di Brindisi per ulteriori verifiche a bordo disposte dalla Capitaneria di porto per ragioni di sicurezza. Come già accaduto nella giornata di ieri, i passeggeri (circa 300) sono stati protetti a bordo di un’altra nave attiva lungo la tratta per Valona, la European Star della Star Lines, che ha dovuto ritardare di un paio di ore la partenza.

Circa 530 persone, invece, nella giornata di ieri avevano dovuto lasciare il Prince, costretto a tornare in banchina a causa di un blackout che ha provocato la perdita di alimentazione elettrica. L’imprevisto si è verificato in uscita dal porto di Brindisi. Scortata verso Costa Morena – Punta delle terrare da un paio di rimorchiatori, la nave ieri sera è ripartita (senza passeggeri) alla volta dell’Albania.

Stamattina, una volta rientrata a Brindisi, è stata sottoposta a un'ispezione. Ora la nave si trova ancora in banchina, in attesa del semaforo verde.

Articolo aggiornato alle ore 19.30 (traghetto ancora a Brindisi)