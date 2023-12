Smaltimento acque meteoriche: Comune presenta progetto alla Regione

CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica è al lavoro per risolvere la problematica dello smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza di via 2 giugno, all'interno della zona artigianale. Tale sito, localizzato in una zona di compluvio, costituisce punto di raccolta delle acque piovane, senza possibilità di defluire in alcun recapito finale, con conseguenti problematiche per la pubblica e privata incolumità.

Con delibera della giunta comunale n.284 del 25/11/2023 si è proceduto all'approvazione di un progetto di 300mila euro e al successivo invio alla Regione Puglia, nell'ambito dell'avviso pubblico "Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse", come da determina regionale n.785 del 19/10/2023 "Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture", con richiesta di finanziamento. Il progetto inoltre prevede un cofinanziamento da parte del comune pari al 20,1 per cento.

L'avviso pubblico regionale mette a disposizione dei comuni una cifra massima di 300mila euro per interventi di realizzazione e manutenzione di opera pubblica o pubblico interesse, con carattere di urgenza, previa presentazione progettuale. Tale progetto è finalizzato alla canalizzazione delle acque piovane e a breve sarà sottoposto alla Provincia di Brindisi per le autorizzazioni di competenza al fine della soluzione del problema.

Gli interventi proposti prevedono: Realizzazione di sistema di raccolta delle acque meteoriche; Realizzazione di sistema di trattamento in continuo con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche; Realizzazione della trincea drenante combinato con n 4 dreni verticali di emergenza per lo smaltimento delle acque, opportunamente trattate, negli strati del suolo/sottosuolo. In base all'esito dell'iter, l'Amministrazione comunale si riserva di adottare nuove iniziative per la soluzione della problematica.