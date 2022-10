Snim, una motobarca dal centro di Brindisi per il Porticciolo Turistico

BRINDISI - Per l’edizione che segna il ritorno dello Snim a Brindisi, Stp Brindisi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Brindisi, ha predisposto il servizio di collegamento gratuito tra il centro città e il Porticciolo Turistico, sede della manifestazione. Due le corse di andata e ritorno alle ore 10:00 e alle ore 15:00 con partenza dal centro (Banchina Dogana - Stazione Marittima) e con il rientro dal Porticciolo alle ore 13:00 e alle ore 18:00. Solo per il giorno 12 ottobre 2022, la partenza è prevista dalla banchina Montenegro.

Il presidente di Stp Brindisi, Salvatore Tomaselli, ha sottolineato come “lo stretto rapporto tra l’azienda di trasporto pubblico e la città, abbia sempre visto l’impegno a favorire la mobilità per le grandi manifestazioni e gli eventi importanti. In questa occasione in particolare, in attesa delle novità che riguarderanno il trasporto pubblico nelle acque interne del porto, ci sarà l’occasione per coloro i quali intendo muoversi per lo Snim di attraversarlo come parte dell’esperienza da vivere al Salone Nautico”.