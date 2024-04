Da "eroe del covid" al licenziamento: datore di lavoro condannato

SAN PIETRO VERNOTICO – Da eroe del covid al licenziamento passando dalla sospensione perché era stata dichiarata “esente in modo permanente dall’obbligo vaccinale per accertati motivi di salute”. Aveva avuto uno shock anafilattico dopo la prima dose. Il suo datore di lavoro l'aveva messa alla porta. Sono stati due anni di sofferenza, amarezza e sconforto, aggravati da difficoltà economiche, quelli patiti da una soccorritrice del 118 in servizio presso il Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico. Mercoledì 17 aprile socrso, finalmente, giustizia è stata fatta. Il giudice del lavoro Gabriella Puzzovio ha dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato all’operatrice sanitaria, difesa dall’avvocatessa Stefania Bianchi, il 20 maggio del 2022. Condannando l’associazione di cui era dipendente e che l’aveva mandata a casa perché non poteva vaccinarsi, a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno patito dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Con la sentenza del 17 aprile, inoltre è stato rigettato il ricorso dell’associazione in questione (che gestiva il servizio 118 per conto di Asl) con relativa condanna al pagamento delle spese di lite.

Come già anticipato tutto ha avuto inizio quando l’operatrice sanitaria, con esperienza ventennale, con contratto a tempo indeterminato con mansione di autista/soccorritore 118, ha effettuato il vaccino anti-covid: dopo la prima dose ha avuto uno shock anafilattico e, il 3 marzo del 2021 è stata dichiarata esente dall’obbligo vaccinale. Il 15 ottobre dello stesso anno era entrato in vigore l’obbligo di green pass sui posti di lavoro. Da qui il calvario: ha lavorato per qualche tempo effettuando tamponi ogni 48 ore, ma come è noto anche questa pratica è pericolosa e per lei sono cominciati altri problemi di salute, le si è perforata la cavità nasale. Assegnarle altre mansioni sarebbe potuta essere la soluzione da adottare fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Invece 15 dicembre 2021 è stata sospesa dal lavoro senza retribuzione, non poteva essere destinata ad alcuna altra mansione. Ma, chiaramente, non per colpa sua, motivo per cui la sospensione della retribuzione è stata ritenuta illegittima. Successivamente è arrivato il licenziamento ma senza alcuna comunicazione scritta.

Lo ha scoperto per caso: la busta paga inviatale a fine luglio del 2022 era pari a zero euro, “fine rapporto 22.05.2022”. Effettuando un estratto contributivo ha appurato che era stata licenziata ma senza che le fosse stato comunicato il licenziamento e con la beffa che erano passati i termini anche per poter accedere all’indennità di disoccupazione (ammessa se la domanda fosse stata avanzata entro 28 giorni dal licenziamento) e quelli per impugnare il licenziamento (60 giorni). Tutto aggravato dal fatto che si trattava di una donna sola che viveva con l’anziana madre. Per due anni è stata senza retribuzione ingiustificatamente.

Il difensore, l’avvocato Stefania Bianchi de foro di Brindisi, non ha esitato, quindi, a impugnare la sospensione, prima, e il licenziamento poi, sostenendone la nullità in quanto non rispondente agli elementi minimi che la legge richiede per la legittimità dello stesso: cioè la forma scritta. Dopo varie peripezie volte a smontare la tesi del datore di lavoro circa l’avvenuta comunicazione del licenziamento dissimulata in una raccomandata in realtà contenente tutt’altro, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato quel licenziamento illegittimo. Fortuna ha voluto che la lavoratrice abbia, nel frattempo, trovato altra occupazione sempre in Asl, con la stessa mansione, per effetto delle assunzioni operate da Sanità Service attingendo da apposita graduatoria. Nel frattempo, inoltre, era scaduta la convenzione tra Asl e il datore di lavoro chiamato in causa.

