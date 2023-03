Nazione futura -Brindisi: “Giustizia è fatta per i docenti specializzati all’estero”

BRINDISI - In occasione dell’inaugurazione dell’associazione culturale Nazione Futura di Brindisi, lo scorso 4 marzo, tra i tanti temi culturali di cui l’associazione si occupa, si è discusso ed approfondito il tema: “Per una Scuola meritocratica: l’istruzione come “sostegno” per il futuro”.

La tematica in questione è stata trattata alla presenza del Presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei, del coordinatore Regionale Nazione Futura Puglia avvocato Ciro Francesco Miale, dell’On. Giovanni Maiorano e del Segretario Regionale Ugl Giuseppe Sanzò, che sono intervenuti per i saluti. L’argomento è stato trattato in maniera approfondita dallo stesso presidente Giubilei per quanto riguarda la prima parte del tema, nonché dai relatori, ovvero dal professore Leonardo Giordano, già dirigente scolastico, Dipartimento Nazionale Istruzione FdI, dal professore Luigi Ianne di Ugl Puglia, dagli avvocati Annachiara Vimborsati e Daniela Lerede, iscritte Sidels ed esperte in legislazione scolastica.

L’incontro è stato egregiamente moderato dall’avvocato Annalisa Mennitti, coordinatrice territoriale dell’associazione culturale Nazione Futura- Brindisi. I relatori hanno preso a cuore le motivazioni dei docenti esponendosi con loro in prima linea e facendo in modo che il Ministro Valditara fosse personalmente informato e qualcosa di veramente concreto fosse realizzato. Ciò è avvenuto e finalmente possiamo dire che i docenti specializzati all'estero hanno ottenuto ciò che meritavano e che ingiustamente gli era stato negato.

Il ministro ha accolto la richiesta di questi ultimi di poter sottoscrivere contratti, anche in attesa di riconoscimento del titolo. Dopo tanto impegno, lavoro, costanza, perseveranza, i tanti docenti specializzati all’estero possono ritenersi soddisfatti del risultato