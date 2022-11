San Pietro, Sofia Cascione la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze

SAN PIETRO VERNOTICO – Proclamato ieri, martedì 29 novembre, presso la sala consiliare del comune di San Pietro Vernotico, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Con 200 voti il sindaco degli studenti sampietrani è Sofia Cascione, della classe seconda D dell’Ic Ruggero De Simone.

I consiglieri di maggioranza sono: Sofia casale, Giacomo Marangio, Angelica Gravili, Gioia Tafuro, Alessandro De Marco, Nicola Calisi, Gabriele Paladini, Maria Francesca Tarantini, Vincenzo Serio, beatrice Andresan, Gabriel Saponaro

I consiglieri di opposizione, invece, sono: Francesco Agostinelli, candidato sindaco che ha ottenuto 198 voti, Rebecca Rascazzo, Nicolò Alula, Giulia Martina e Sofia Tafuro.

Dopo il giuramento la giovane sindaca si è presentata al consiglio annunciando di essere felice e onorata, insieme ai suoi consiglieri, di essere la voce dei giovanissimi studenti sampietrani e di avere la possibilità di poter portare “nel mondo dei grandi” le problematiche, i bisogni, i desideri, le idee e i progetti per il futuro dei ragazzi.

"Scuola, educazione e cultura", "Salute e benessere psicofisico", "Riscoperta del territorio, delle tradizioni e dell’economia del paese", "sport", "volontariato e solidarietà", i punti salienti del programma elettorale presentato nei giorni scorsi nell’ambito di un’altra assemblea pubblica. “Per una scuola che formi cittadini maturi e responsabili”, il motto della sua lista elettorale.

Per quanto riguarda il primo punto: scuola educazione e cultura, la giovane sindaca ha in mente di istituire la giornata dell’integrazione, della legalità, sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo e cyberbullismo. Promuovere iniziative a favore della riapertura della biblioteca comunale, invogliare i ragazzi alla lettura, favorire attività teatrali, istituire la settimana del cinema con film dai temi come pace, ambiente, legalità, disabilità. Per Ambiente ed educazione ambientale, tra gli obiettivi c’è la riqualificazione delle piccole aree verdi circostanti gli edifici scolastici, la sensibilizzazione a non deturpare il territorio e non sprecare cibo, acqua ed energie rispettando le risorse.

Per Sport e tempo libero: stimolare le autorità comunali a ripristinare gli impianti sportivi e creare all’interno delle scuole squadre di calcio e altri sport. Volontariato e solidarietà: frequentare associazioni e cooperative sociali, organizzare percorsi con gli ospiti delle comunità riabilitative, dei centri diurni, del centro anziani, prendere consapevolezza dei bisogni delle fasce più povere e in difficoltà. Per Salute e benessere: istituire la giornata della salute incoraggiare la presenza di uno psicologo a scuola.

Riscoperta della storia e tradizioni: favorire conoscenza beni culturali del paese, delle tradizioni e dei monumenti; visite a oleifici e stabilimenti vinicoli, di confezioni, di tessitura. Invitare l’amministrazione comunale a organizzare nuovamente il “Carnevale sampietrano” con la partecipazione attiva delle scolaresche.