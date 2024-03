G7 a Borgo Egnazia: 18 milioni di euro per rifare le strade e due nuove elisuperfici

La Camera dei deputati ratifica la nomina di Fulvio Maria Soccodato come commissario straordinario si occuperà della realizzazione e manutenzione delle infrastrutture che saranno realizzate in vista del G7 in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia e in provincia di Bari. Lo prevede il disegno di legge di conversione del decreto per l'organizzazione del vertice internazionale che oggi (lunedì 4 marzo), approvato oggi con 141 sì, 65 no e otto astenuti. Il provvedimento passerà poi al Senato per l’approvazione definitiva.

Il compenso

Designato dalla presidenza del consigliio dei ministri, Saccodato potrà percepire un compenso non superiore ai 50mila euro. Lo stesso potrà avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti.

Stanziamento per strade ed elisuperfici

Il disegno di legge prevede lo stanziamento di una somma pari a circa 16 milioni di euro per interventi infrastrutturali e manutentivi della rete stradale finalizzati ad assicurare la sicurezza e la mobilità. In particolare si dovranno mettere in sicurezza 147,570 chilometri su varie arterie suddivisi in 36,7 chilometri di strade comunali, 26 chilometri di strade provinciali e 84,87 chilometri di strade statali. La stima del fabbisogno per tali intervenenti sia delle strade statali che di quelle provinciali, comunali e vicinali è di complessivi 16 milioni di euro. Stanziati anche due milioni di euro per la realizzazione di due elisuperfici.

Strade di accesso all'aeroporto: approvati odf di D'Attis e Caroppo

Approvati inoltre due ordini del giorno presentati dai daputati Mauro D'Attis e Andrea Caroppo, entrambi di Forza Italia. "Abbiamo proposto - dichiarano i parlamentari - che il commissario straordinario possa procedere celermente con le opere infrastrutturali sia mediante un iter semplificato rispetto a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici sia con l’affidamento diretto delle opere che non superano la soglia di rilevanza europea".

"Non solo: l’aeroporto di Brindisi non poteva non essere al centro del nostro interesse, vista l’importanza strategica che riveste per l’intera Puglia. Abbiamo perciò proposto che il Commissario si occupi di avviare una verifica della viabilità comunale e provinciale afferente allo scalo aeroportuale, procedendo, se necessario e possibile, agli interventi di potenziamento infrastrutturale per migliorare la fruibilità e la sicurezza stradale. Il G7, così concepito, rappresenta non solo un evento di rilievo mondiale, ma anche l’occasione per realizzare opere importantissime”.

Rinforzi per la polizia

I preparativi dell’importante appuntamento sono già in pieno fermento. La scorsa settimana una delegazione di funzionari americani ha effettuato dei sopralluoghi sui siti che ospiteranno i vati eventi, fra le province di Brindisi e Bari. Intorno al resort di Borgo Egnazia, nucleo centrale del G7, sarà istituita una zona rossa nel raggio di alcuni chilometri. Come annunciato nei giorni scorsi dal neo questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, l’organico della Polizia di stato sarà rinforzato con nuove unità.

