Solidarietà a Mimmo Lucano dall'associazionismo: sit-in a Brindisi

BRINDISI - Si svolgerà martedì 12 ottobre, dalle 10 alle 11:30 davanti al tribunale di Brindisi, un sit-in di solidarietà nei confronti dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, organizzato da associazioni, sindacati, forze politiche democratiche e cittadini, uniti in una grande alleanza. "Giusta la vicinanza e la solidarietà concreta a Mimmo - si legge in una nota - un sindaco che, per sensibilità personale e dovere costituzionale, ha fatto dell'accoglienza e dell'inclusione il fulcro dell’attività amministrativa e che ha aiutato gli ultimi senza mai arricchirsi. Confidiamo nei successivi gradi di giudizio, ma ribadiamo che tale assurda condanna, è nata da leggi che nulla hanno a che fare con la giustizia sociale e con lo spirito di accoglienza del popolo italiano e brindisino in particolare."

"Questa sentenza - continua la nota - rappresenta un precedente allarmante e pericoloso per tutti coloro che in modalità istituzionale (ex Sprar oggi Sai) e volontaria, sono impegnati, tra mille ostacoli, a garantire solidarietà concreta ed accoglienza. Nella difesa di Mimmo Lucano c’è anche la nostra volontà di impedire che si torni ad un passato insostenibile ed inumano. Il nostro impegno non si limiterà alla piazza, andrà nella periferia della città con proiezioni di film, documentari e dibattiti per far conoscere l’esemplare esperienza di Riace. Brindisi è e sarà con Mimmo Lucano sempre, per l’umanità, per l’accoglienza, la solidarietà, l’inclusione."

Gli aderenti alla manifestazione "Brindisi con Mimmo Lucano": Cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento”, Anpi Brindisi, Comunità africana di Brindisi e provincia, Compagni di Strada, Migrantes, Associazione Paradiso, Associazione Io Donna, Auser Brindisi, Libera Brindisi, Cgil Brindisi, Forum per cambiare l’Ordine delle cose, Arci Brindisi, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Collettiva Trans Femminista Queer Brindisi, Voci della Terra, Communiti Hub, Cobas Brindisi, Amici di Don Tonino Bello, Europa Verde provincia di Brindisi.