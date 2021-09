Asl Brindisi, piano di riordino ospedaliero: un sondaggio per analizzarne gli effetti

E' proposto da Gloria Maria Zurlo, studentessa del corso di laurea magistrale di Healthcare Management dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. All'interno il link per compilare il modulo in forma anonima

BRINDISI - Un sondaggio per analizzare gli effetti del riordino ospedaliero attuati nella Asl di Brindisi come supporto per una tesi di laurea. E' quello proposto da Gloria Maria Zurlo studentessa del corso di laurea magistrale di Healthcare Management dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

"Come oggetto della mia tesi di laurea - spiege la studentessa - sto conducendo uno studio finalizzato ad analizzare l’opinione dei cittadini rispetto al riordino della rete ospedaliera all’interno del contesto territoriale della Asl di Brindisi e gli effetti che questo ha portato sui cittadini. Per rendere la mia tesi più valida ho deciso di somministrare ai cittadini della provincia un breve questionario per valutare le loro opinioni in merito2.

Il campione da analizzare è su mille cittadini, per questo la studentessa chiede la collaborazione per la sua ricerca: basta rispondere ad alcune domande seguendo l’ordine proposto. Non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate. Le informazioni saranno trattate in modo anonimo e a soli scopi statistici, nel rispetto della legge sulla privacy (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196).

Per compilare il questionario cliccare su questo Link