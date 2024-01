Soprusi e violenze sui bambini: incontro e convegno per medici, pediatri e infermieri

BRINDISI - Il 26 gennaio prossimo a Brindisi si svolgerà “The bravery of being a child”, l’incontro che precede il convegno medico-scientifico “Poles apart: visioni (anche) opposte in pediatria" (26 e 27 gennaio).

La cronaca è foriera ogni giorno di drammi che vedono bambine e bambini oggetto si soprusi e violenza, ma anche di notizie in cui i minori sono carnefici nei confronti di coetanei ma anche di adulti. Non passa poi giorno in cui non vi sia, in qualche parte del mondo, un’infanzia oppressa, devastata e partecipe, suo malgrado, di guerre volute dagli adulti.

Nell'incontro si vuole dare spazio a testimonianze di chi vive nella pratica quotidiana queste tragedie e suggerire come capire e prevenire il problema, per tendere ad una società proiettata alla difesa dei più deboli. Saranno presenti le delegazioni delle scuole superiori di Brindisi, sempre attente alle situazioni di disagio, per fornire ulteriori strumenti atti a garantire la serenità della propria utenza.

“Il convegno - spiega il dottor Francesco Gallo, della Struttura complessa di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi - è intitolato alla memoria delle compiante e mai dimenticate dottoresse M. Cisternino e M. Pinotti, due colleghe dalla grande umanità e professionalità, che hanno dato lustro alla Pediatria e, più in particolare, all’endocrinologia e ginecologia pediatrica”.

Il dottor Gallo è promotore nonché responsabile scientifico del convegno “Poles apart: visioni (anche) opposte in pediatria”, che si svolgerà presso l’Hotel Palazzo Virgilio, il 26 e 27 gennaio. Poles Apart è stato pensato per trattare temi medici di grande attualità che intervengono nella quotidiana attività professionale. Si spazierà dal confronto che il pediatra, spesso chiamato ad acquisire competenze multidisciplinari, deve avere con lo specialista di branca dell’adulto, con cui non di rado ci sono divergenze di approccio e di metodo, ad argomenti di farmaco-economia, tema di grande attualità in tempi di necessaria oculatezza negli investimenti in campo sanitario. Ci si proietterà nel futuro prossimo e remoto della terapia del diabete autoimmune e ci si interrogherà sul ruolo che l’intelligenza artificiale avrà nella pratica medica. Sarà affrontato il crescente ruolo della nutraceutica nella gestione di malattie anche complesse e si parlerà della prossima applicazione della legge sullo screening del diabete tipo 1 e della celiachia e delle sue implicazioni. Verrà fatto il punto della situazione sull’ insufficienza surrenalica e sulle interazioni fra covid e cuore.

L’evento formativo è rivolto a 100 partecipanti tra medici, pediatri ed infermieri e darà la possibilità di conseguire nove crediti formativi Ecm. Le iscrizioni sono attive online sul sito dell’Atena Eventi www.atenaeventi.com, che ne cura la segreteria organizzativa e l’ufficio stampa.