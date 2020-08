Elezioni, Brindisi: sorteggiati 294 scrutatori effettivi e 150 supplenti

BRINDISI - Questa mattina, presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si è svolto il sorteggio pubblico degli scrutatori per le prossime elezioni regionali e per il referendum costituzionale previsti il 20 e 21 settembre.

Sono stati sorteggiati 294 scrutatori effettivi e 150 supplenti. A questi si aggiungono i 32 scrutatori che hanno partecipato all’avviso pubblico poiché titolari di reddito familiare complessivo non superiore a 11.494 euro lordi all’anno (oltre a 1.032 euro per ogni familiare a carico), limite già previsto dallo Stato per la concessione del gratuito patrocinio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dare priorità nella nomina a coloro che hanno un Isee molto basso, come già avviene in altri comuni, è stata una decisione adottata dalla commissione elettorale su indicazione unanime del consiglio comunale.