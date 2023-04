Sospensione ricoveri in Ostetricia del Camberlingo: le reazioni

Come era facilmente prevedibile la sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto di Ostetricia di Francavilla Fontana, ha scosso, oltre che l’opinione pubblica, anche il mondo dei sindacati e della politica locali. Di seguito gli interventi di Fiasl, Cgil, Luigi Caroli (consigliere regionale di Fratelli d’Italia), Antonio Andrisano (capogruppo Fi consiglio comunale Francavilla Fontana ) e Fabiano Amati (consigliere e commissario regionale di Azione).

Fials

Elena Marazzi, segretario Nazionale Fials e Responsabile del coordinamento donne Fials parla di emergenza nell’emergenza. “Eravamo stati facili profeti quando paventammo la chiusura del reparto di ostetricia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, ufficialmente per lavori di ristrutturazione della sala parto quando invece sapevamo perfettamente che il problema reale era di fatto la cronica carenza di personale medico. L’azienda sanitaria brindisina – purtroppo sempre meno competitiva, a causa di un management che appare quanto mai 'confuso' – è stata, pertanto, costretta a scrivere alla Regione Puglia, chiedendo di attivare procedure di reclutamento, per superare questa grave criticità. E la Regione, di rimando, aveva chiesto ai direttori generali delle Asl di tutto il territorio pugliese la disponibilità di specialisti che potessero effettuare turni notturni presso l'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del Camberlingo, in regime di prestazione aggiuntiva. Nel frattempo, nella nota dell'Azienda si legge che ‘Si valuteranno le opportune rimodulazioni del personale: e ciò fa pensare a spostamenti di lavoratori come fossero pacchi, senza pensare alle conseguenze che gli stessi avranno nella conciliazione vita lavoro e sullo stesso benessere organizzativo. Un’emergenza nell’emergenza, dicevamo, perché probabilmente non si è neppure considerato l’inevitabile sovraccarico cui saranno sottoposti i dipendenti dei reparti del Perrino, già di per sé stessi a corto di personale, con inevitabili conseguenze anche sulla qualità e sulla efficacia delle cure ai cittadini. Per non parlare del fatto che questa situazione rappresenta l’ennesima violazione dei diritti delle donne che saranno costrette a far nascere i propri figli lontane dalla propria residenza. Eppure, lo abbiamo detto più volte, la sanità dovrebbe andare nella direzione più prossima alla cittadinanza, avvicinando e accorciando le distanze, mentre nella realtà continuiamo ad allontanare i servizi ed a rendere sempre più le strutture “cattedrali nel deserto”.

Cgil

La Fp Cgil scrive alla Asl chiedendo la revoca immediata delle disposizioni. “A nemmeno due settimane dall’ultima nota della scrivente Os, inerente proprio l’accesso a servizi di cura sicuri per le donne del territorio brindisino, la risposta dell’Asl Br è, in pratica, la conferma di quanto paventato da anni da questa Os che, suo malgrado, si è trovata ad essere una cassandra sin dal primo piano di rientro imposto alla Puglia: la morte del Ssn nella provincia brindisina".

"A tale ultimo proposito, la scrivente Os non può non rilevare l’iceberg disorganizzativo, contro cui si sta schiantando la ‘sicurezza delle cure’ dell’Asl Br (parte costitutiva del diritto alla salute, perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, a mente della riforma Gelli), di cui la nota di che trattasi ne sottolinea a pieno la profondità. Dopo la chiusura del punto nascita privato convenzionato (Salus), un altro punto nascita muore nell’Asl Br. Nella consapevolezza della grande professionalità solerzia ed abnegazione del personale delle Uoc di Ginecologia Ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Neonatologia, dell’ospedale A. Perrino, sempre coeso nel loro lavoro collettivo, codesta amministrazione ha considerato che la suddetta chiusura aggraverà in modo non prevedibile non solo il carico lavorativo del personale di questi reparti già gravati da croniche inveterate e notissime gravi carenze di organico medico e di comparto, ma soprattutto il rischio clinico ovvero peggiorerà la sicurezza delle cure di persone nel delicatissimo momento che è il passaggio di vita che può evolvere drammaticamente repentinamente?"

"Come è stata pensata la centralizzazione di tutte le nascite della provincia brindisina in un ospedale che, peraltro, oltre alle carenze di personale, ha anche un numero insufficiente di posti letto per rispondere a questo aggravio di domanda di salute nonché una distanza enorme tra la sala parto, posta al nono piano, e la sala operatoria, posta al quinto piano, con le inefficienze strutturali del sistema ascensoristico che potrebbero mettere in ulteriore grave difficoltà i professionisti coinvolti? Come è possibile centralizzare al Perrino questa enorme domanda di salute senza rimodulare l’intero piano delle emergenze urgenze dei reparti interessati? Alla luce di quanto sopra, la scrivente, pertanto, chiede la convocazione con urgenza delle delegazioni trattanti per discutere nel merito tutte le problematiche relative alla chiusura del punto nascita di Francavilla".

Luigi Caroli

“Tre mesi fa fummo facili profeti quando prevedemmo la chiusura del reparto di ostetricia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Il nostro grido di allarme non fu ‘gettato’ per poter dire oggi: abbiamo avuto ragione! Ma lo facemmo perché ci fosse il tempo per corresse ai ripari e scongiurare la chiusura, convinti che chi ha il compito di gestire la Sanità pubblica non debba mai gettare la spugna e se lo fa, certifica la sua incompetenza e inadeguatezza e quindi ne dovrebbe trarre le conseguenze. Nel caso della Asl di Brindisi, per altro, ne abbiamo anche avuto l’esempio plastico: l’allora direttore generale Flavio Roseto si è dimesso, forse perché aveva la consapevolezza che di fronte al totale fallimento della Sanità nella provincia di Brindisi altro non restasse che alzare bandiera bianca.

“Ma Roseto non può essere l’unico responsabile che dovrebbe avvertire la necessità di andarsene per i danni che si stanno perpetuando sulla pella dei brindisini. Le responsabilità sono soprattutto politiche e la chiusura di Ostetricia per l’atavica carenza di medici non può essere l’alibi per chiudere un reparto che priva una città importante come Francavilla di un punto nascite. La carenza di medici è un problema pugliese, anzi italiano e non credo che venga risolto ovunque chiudendo i reparti!

“Ma in questa vicenda il silenzio più emblematico è quello del collega consigliere regionale del Pd, Maurizio Bruno, che avrebbe dovuto sollecitare il suo presidente Emiliano e il suo assessore Palese a trovare una soluzione alla chiusura. E’ evidente che il fregiarsi della delega della Protezione civile è molto più importante che difendere la salute dei suoi concittadini.”

Antonio Andrisano

Andrisano presenta un’interrogazione al sindaco di Francavilla Fontana (con richiesta di risposta, anche scritta, nel corso del prossimo consiglio comunale già fissati per il 17/18 aprile 2023) e per conoscenza al presidente della provincia di Brindisi

del commissario straordinario Asl Brindisi chiede al sindaco di Francavilla “di voler riferire in merito alle iniziativa già assunte o che intende assumere nelle prossime ore anche di concerto con gli altri sindaci del territorio e con il presidente della pronvincia di Brindisi, nonché con il commissario straordinario Asl Brindisi per la gestione di questo periodo di momentanea chiusura del reparto presso l’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana e soprattutto di voler riferire quali iniziative ha già assunto o comunque intende assumere, ove dovesse occorre anche di concerto con altri enti, per garantire la riapertura - nel più breve tempo possibile - del reparto di ostetricia e ginecologia presso l’ospedale “Camberlingo”.

Fabiano Amati

“La sospensione dell’attività era ampiamente prevedibile, nonostante il continuo sminuire e minimizzare di Emiliano e compagni, che anche in queste ore non stanno considerando lo stesso rischio per il Perrino di Brindisi. La causa di quanto accaduto non è solo la carenza dei medici. Scontiamo pure l’assenza di una centralizzazione regionale delle procedure concorsuali, di reclutamento, turnazione e destinazione. Ogni Asl è purtroppo una repubblica autonoma e indipendente. Un’assurdità".

"Infatti: la carenza di personale per la ginecologia di Francavilla Fontana, detto per esemplificare, è stata causata da procedure concorsuali attivate da altre aziende pugliesi, alle quali ha partecipato personale già in servizio presso la Asl di Brindisi. Per cui, l’aver superato il concorso ha determinato le dimissioni da Francavilla Fontana di alcuni medici, che hanno poi preso servizio presso l’altra azienda sanitaria pugliese, sguarnendo l’unità operativa di provenienza. Siamo di fronte, insomma, a pendolarismo concorsuale con conseguenze paradossali: aziende sanitarie pugliesi che sottraggono personale ad altre aziende pugliesi".

"A ciò si aggiunga che per coprire i turni bisogna ricorrere a procedure d’interpello, piuttosto che a ordini di servizio, che nel caso di Francavilla Fontana non hanno avuto l’esito sperato. E tutto ciò proprio per il fatto che ogni Asl è un mondo a parte e che addirittura all’interno delle stesse Asl non si può nemmeno utilizzare, in caso di carenze, il personale dell’assistenza territoriale per l’assistenza ospedaliera e viceversa. Bene, questo sistema è insostenibile. Il reclutamento e la gestione del personale devono essere centralizzati, evitando così di lasciare a rischio chiusura unità operative importanti".

"Si avrà il coraggio di fare questa importante riforma? Un’azienda sanitaria unica regionale almeno per gli aspetti relativi al reclutamento e alla gestione del personale? Spero di sì. Adesso però resta solo da confidare che per Francavilla Fontana vi sia l’immediata conclusione della procedura concorsuale in atto, pur nella consapevolezza che si tratta di selezionare medici in fase di specializzazione, con tutte le limitazioni operative che ciò comporta”.