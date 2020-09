Sanitaservice, Cobas: "Sospeso lo sciopero proclamato per il 2 settembre"

BRINDISI - Il sindacato Cobas sospende lo sciopero dei lavoratori di Sanitaservice della provincia di Brindisi previsto per mercoledì 2 settembre, “perché è arrivata la disponibilità – si apprende in una nota a firma del segretario provinciale del sindacato, Roberto Aprile - per un incontro in questa settimana con il direttore di dipartimento della Sanità della Regione Puglia, Vito Montanaro”. “Si riapre così una piccola speranza – afferma Aprile - nel tentativo di bloccare la fuoriuscita dei lavoratori delle pulizie della Sanitaservice di Brindisi in seguito ad una discutibile sentenza del Consiglio di Stato. Il sindacato Cobas continua nel suo impegno a sostegno dei lavoratori delle pulizie ad evitare una grande ingiustizia”.

