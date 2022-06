Sosta selvaggia in via Cappuccini: autobus imbottigliato, traffico in tilt

BRINDISI - La coda di auto arrivava, come minimo, fino all’ex ospedale Di Summa. Un autobus rimasto bloccato fra due auto in doppia fila ha mandato in tilt la circolazione in via Cappuccini. E’ accaduto oggi pomeriggio (mercoledì 8 giugno). Per circa 15 minuti il traffico è rimasto completamente bloccato. Il conducente di un mezzo della Stp non aveva infatti spazio a sufficienza per superare un furgoncino parcheggiato di traverso, mentre un’auto in doppia fila sull’altro lato della carreggiata riduceva notevolmente la possibilità di manovra.

Alla fine il conducente del furgoncino, resosi conto del pasticcio, è sceso e ha liberato la strada, parcheggiando il mezzo poco più avanti, sempre di traverso, per di più sulle strisce pedonali. Fortunatamente non è rimasto bloccato nell’ingorgo un mezzo di soccorso. Ma il rischio è stato grosso, se si considera che via Cappuccini, andando a sfociare quasi a ridosso dell’ospedale Perrino, è una delle strade maggiormente percorse dalle ambulanze del 118. E il fenomeno della sosta selvaggia, purtroppo, è una vera e propria piaga quotidiana. Scene come quelle odierne non sono poi così rare.