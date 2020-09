Penna Grossa: sosta selvaggia all’ingresso della riserva naturale

CAROVIGNO - Il servizio trenino è stato interrotto da circa una settimana, ma questo non deve giustificare la sosta selvaggia a ridosso di una riserva marina naturale: sono state addirittura spostate le transenne che impedivano l’accesso alle auto al confine tra la riserva di Torre Guaceto e di Penna Grossa. Insomma, il classico scenario che va in scena ogni anno.

Parcheggi in doppia fila e in curva, tra la cartellonistica stradale e i cespugli: si presenta così, a due giorni dal termine dell’estate, la domenica di Election day della riserva, che, oltre a danneggiare l’habitat naturale, crea una serie di problematiche legate alla mobilità e, dunque, al pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico di un territorio che rientra nelle competenze dell’amministrazione del comune di Carovigno. Forse qualcuno dovrebbe intervenire prima che nell’ultima calda domenica dell’estate, possa verificarsi un evento spiacevole.