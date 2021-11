"Meglio la multa dei parcheggi a pagamento": sosta selvaggia in zona aeroporto

BRINDISI – Meglio pagare la multa, piuttosto che le tariffe previste nei parcheggi autorizzati. Sulla base di questo principio, strada delle Scuole Pie, stradina situata nei pressi dell’aeroporto di Brindisi, è diventata un luogo di sosta selvaggia. I verbali esposte sui parabrezza non spaventano gli automobilisti, che parcheggiano anche a ridosso di terreni privati, creando non pochi disagi ai proprietari. Nel week end di Ognissanti la zona si è riempita di auto.

“Domenica mattina – dichiara a BrindisiReport un cittadino – un posteggio abusivo appena lasciato libero è stato immediatamente occupato da un altro automobilista proveniente da un’altra provincia. Doveva prendere un volo. Gli ho fatto notare che lasciando lì la macchina, sarebbe andato incontro a multa certa. Mi ha risposto che questo lo aveva messo in conto e che avrebbe preferito pagare una sanzione amministrativa da 42 euro (con riduzione a 29 euro se pagata entro 5 giorni), anziché una somma più cospicua presso uno dei parcheggi dell’aeroporto”.

Ma i problemi principali sono appunto per i proprietari. “In un tratto di strada – riferisce ancora il cittadino – le auto vengono verbalizzate. Ma in un altro tratto attiguo a terreni di proprietà privata questo non avviene. Negli ultimi week end erano parcheggiate talmente tante macchine che non avevo la possibilità di accedere alle mie campagne. Il mio timore è che in futuro le auto possano sconfinare direttamente nei terreni, purtroppo non recintati”. Su tale problematica incide anche l’impossibilità di rimozione coatta dei mezzi, poiché l’amministrazione comunale, ormai da un paio di anni, non dispone di un servizio di carro attrezzi. La possibilità di convenzioni con ditte private è al vaglio dell'ufficio Traffico. "In vista delle festività natalizie - conclude sconsolato il cittadino - ho la preoccupazione che la situazione possa ulteriormente peggiorare".