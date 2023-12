Sostegno alla disabilità nello sport: al Comune finanziamento da 30 mila euro

CEGLIE MESSAPICA - Il Comune di Ceglie Messapica, con determina della Regione Puglia numero 1033 del 12 dicembre 2023 "Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport", ha ottenuto un finanziamento di 30 mila euro per l'organizzazione di servizi di sostegno alla disabilità in ambito sportivo. La graduatoria, pubblicata qualche giorno fa, assegna al Comune di Ceglie Messapica, l'importo massimo previsto, per aver presentato istanza al bando regionale dell'assessorato allo Sport "Avviso Pubblico per l'assegnazione delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - D.M.29 novembre 2021" Contributi per le Amministrazioni Comunali".

L'Amministrazione Comunale ha presentato un progetto per la Misura B - Organizzazione di servizi di sostegno in ambito sportivo. Gli interventi dell'avviso riguardavano la fornitura e posa di attrezzature sportive fisse o mobili per disabili e ausili per la pratica degli sport sia agonistico che non agonistico; la fornitura di ausili che favoriscono l'avvicinamento allo sport del disabile; acquisto o noleggio di mezzi di trasporto per disabili.

Il Comune di Ceglie Messapica, presentando un progetto per la Misura B, ha richiesto l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto da concedere in comodato d'uso gratuito alle associazioni/società sportive dilettantistiche promotrici dello sport inclusivo delle persone con disabilità. La realizzazione di di tale intervento consentirà a tutti i bambini, anche con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie.

E' previsto l'acquisto delle seguenti attrezzature e mezzi di trasporto per la promozione dello sport inclusivo: due kit "Canestri Baskin"; deambulatori e sedie a rotelle idonei per il traporto ragazzi; un mezzo di trasporto già adattato o da adattare necessario per il trasferimento dei ragazzi.