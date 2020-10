Il sottosegretario Mario Turco in visita a Mesagne

MESAGNE – E’ prevista per venerdì 16 ottobre, alle ore 16,30, la visita istituzionale presso palazzo di Città, del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri, Mario Turco, al quale è stata affidata la delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici. A margine dell'incontro, organizzato dall’onorevole pentastellato, Giovanni Luca Aresta, si terrà una conferenza stampa sul tema “I Recovery Fund e i Contratti Istituzionali di Sviluppo per rilanciare l’economia del territorio: una occasione da non sprecare”.

Vi prenderanno parte oltre al deputato, Toni Matarelli, sindaco di Mesagne, Omar Ture, presidente del consiglio comunale di Mesagne, Mauro Vizzino, consigliere regionale, Angelo Guarini, direttore generale Confindustria della provincia di Brindisi e Franco Gentile, presidente provinciale Cna di Brindisi. Per le restrizioni derivanti dalle norme di contenimento dei contagi da Covid-19, nella sala della conferenza saranno ammessi, mantenendo rigorosamente il distanziamento di sicurezza, solo gli oratori e la stampa. Il pubblico potrà seguire l’evento in streaming collegandosi attraverso i canali social delle testate giornalistiche locali.