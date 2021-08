Specchiolla, contrade dimenticate: asfalto ricoperto di sabbia e lampioni rotti

CAROVIGNO - Disagi in spiaggia e per strada in contrada Morgicchio, a Specchiolla località balneare di competenza del Comune di Carovigno. Una lettrice segnala alcune criticità.

"La spiaggia libera confinante con "Lido Sabbia D'oro" potrebbe essere ideale sopratutto per i disabili visto il fondale basso e l'acqua trasparente. Ma per loro poter arrivare alla spiaggia è un impresa ardua in quanto manca una passerella idonea per accesso ai disabili".

Poi la "strada è pericolosa per dissesto del manto stradale creato dalla sabbia riversa sull'asfalto in prossimità delle dune località contrada Morgicchio. Tale situazione mette in grave pericolo la circolazione sopratutto dei cicli e motocicli, oltreché ovviamente di automobilisti e pedoni. Per ultimo vorrei segnalare i lampioni spenti dell'illuminazione pubblica sin via Dei Tamerici,,strada particolarmente percorsa da pedoni e cicli dei villaggi vicini. Per questi motivi si invitano le autorità competenti a porre in essere a garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini".