Le problematiche a Marina di Specchiolla, incontro tra istituzioni e associazione

SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - Condividendo la richiesta avanzata dall’associazione “Amici di Specchiolla”, nei giorni scorsi il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, aveva chiesto un incontro al Comune di Carovigno per segnalare le problematiche che da anni si ripresentano puntualmente presso la Marina di Specchiolla in vista della stagione estiva. I commissari Maria Antonietta Olivieri, Maria Rosaria Maiorino e Michele Albertini hanno accettato l’invito finalizzato ad affrontare in sinergia le problematiche sollevate, rendendosi disponibile ad un tavolo di concertazione.

Così, ieri mattina, martedì 22 giugno, presso il Comune di Carovigno si è svolto l’incontro al quale hanno preso parte il sindaco Errico, il presidente dell’associazione “Amici di Specchiolla” Gina Menga, il vice presidente Gioacchino Colucci e il presidente dell’Acias Angelo Tedesco in rappresentanza della commissione istituita dal consiglio comunale di San Vito dei Normanni proprio su Specchiolla.

Gli “Amici di Specchiolla” hanno richiesto, oltre al completamento dell’asfalto stradale, il rifacimento della segnaletica e la rivisitazione del piano di circolazione in particolar modo quello relativo al lungomare Viale dei Tamerigi, il posizionamento di segnaletica di divieto in prossimità della santa messa nei giorni di sabato e domenica, il completamento della rete fognante mancante in alcune strade abitate, la pulizia del lungomare e un servizio di vigilanza per garantire il controllo del territorio. I commissari hanno assicurato che verificheranno quanto segnalato e si attiveranno per quanto possibile per migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità dei servizi offerti nella località marina, oltre ad approfondire e valutare in collaborazione tra i due enti e le associazioni le azioni da mettere in campo.