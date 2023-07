Specchiolla spegne 70 candeline: musica e immagini per la marina

CAROVIGNO - Nel 1953 venne fondata ufficialmente la marina di Specchiolla. Domenica 23 luglio 2023 ci saranno i festeggiamenti, per ricordare il passato e la storia della marina. Nell'area del porticciolo sarà proiettata una sequenza di immagini d'epoca, per mostrare la trasformazione di Specchiolla nel corso dei decenni. Spazio anche per la musica: itinerante, per le vie della marina, l'esibizione del Gruppo Folk città di Locorotondo. La festa è stata organizzata dagli "Amici di Specchiolla".