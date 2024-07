A Specchiolla una strada invasa dalla sabbia: rabbia di residenti e imprenditori

CAROVIGNO - La foto pubblicata in apertura è eloquente: la sabbia ha invaso il manto stradale e il passaggio di una singola auto non è agevole, figurarsi quello di un autobus o di altri mezzi più grandi. E pensare, dicono i residenti, che prima era a doppio senso. E anche gli imprenditori si uniscono al coro: per centinaia di metri non c'è parcheggio. Gli utenti di lidi e spiagge libere hanno "qualche difficoltà", per usare un eufemismo. Le foto arrivano da viale Tamerici, Specchiolla, marina di Carovigno.

È una strada importante anche dal punto di vista del traffico. I divieti di sosta e di fermata insistono su entrambi i lati della strada, quest'estate. Un po' esagerato per un tratto molto lungo. Altre zone di Specchiolla non hanno ricevuto lo stesso trattamento. I residenti, poi, fanno notare come quest'anno manchi una seppur basilare pulizia. Ancora una volta: le foto sono eloquenti. La stagione estiva è già iniziata ed è in fermento, la marina vive la sua bella stagione, ma una strada principale è in condizioni che, obiettivamente, lasciano a desiderare alquanto.