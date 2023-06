Spegnimento incendi e salvataggio feriti, si è concluso il corso “Antincendio navale”

BRINDISI - Si è concluso oggi, venerdì 16 giugno, presso la scuola formazione soccorso nautico del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, il corso “Antincendio navale” rivolto a otto unità operative provenienti dai Comandi di Napoli e Salerno.

Dopo una settimana di lezioni teoriche ed esercitazioni di spegnimento incendi e salvataggio feriti in ambienti confinati all'interno del simulatore antincendio “Ship Trainer”, tutti i discenti hanno superato brillantemente le finali verifiche teoriche ed operative.

Nella formazione sugli incendi in ambito navale, grazie alla consueta collaborazione dell'agenzia Titi Shipping di Brindisi, i discenti hanno potuto sperimentare sul campo anche con una visita guidata sulla motonave "Sua" approfondendo in maniera pratica le nozioni ricevute durante il corso.

Il corso si è svolto sotto la guida di personale istruttore qualificato nonché di addetti alla conduzione del simulatore, che hanno permesso la perfetta riuscita dell'intero percorso didattico confermando l’importanza e l’eccellenza di tale scuola sul piano nazionale. La struttura consente inoltre la formazione anche ad enti terzi, mettendo a disposizione vari scenari possibili, grazie alla disponibilità di elevate qualifiche professionali e di adeguate risorse logistiche e strumentali.

Il modulo formativo appena concluso riveste una notevole importanza per i vigili del fuoco in quanto l’apprendimento di tecniche di antincendio navale consente loro di intervenire tempestivamente a bordo di navi ed imbarcazioni, nonché in ambienti angusti, considerati scenari ad alto grado di difficoltà operativa.