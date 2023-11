"La speranza oltre la sofferenza": confronto e riflessione sulla violenza alle donne

BRINDISI - Sabato 25 novembre, alle ore 10, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Uil di Brindisi vivrà un momento di confronto e riflessione nella sala conferenze del Sindacato in Corso Umberto I.

Dirigenti sindacali, docenti e dirigenti scolastici del territorio, esperti ed operatori del settore si confronteranno su un fenomeno che assume ogni anno numeri e contorni agghiaccianti nonostante la severa normativa in materia e la sempre più diffusa attenzione da parte di Istituzioni, agenzie educative e varie realtà impegnate nel sociale. Un fenomeno per il quale si avverte sempre più bisogno di una «speranza oltre la sofferenza».

Dopo i saluti affidati al Coordinatore provinciale della Uil di Brindisi Fabrizio Caliolo, il momento di confronto sarà introdotto e moderato da Patrizia Decurione, deputy director - primary cycle - della European school di Brindisi e componente del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della Uil di Brindisi. Interverranno la dott.ssa Carla Torsello e la dott.ssa Veronica Pesari, rispettivamente assistente sociale e psicologa psicoterapeuta del Centro Crisalide contro l'abuso e il maltrattamento Minori e Donne – Cav.

A seguire gli interventi di Alessandra Lavino, docente e Child Protection Specialist della European School di Brindisi; Annarita Gianniello, Segretaria Regionale della Uil Puglia con delega alle Pari Opportunità; Miriam Almiento, co-responsabile della Associazione Ocn di Caserta contro la tratta degli esseri umani; Angela Citiolo, Dirigente Scolastico della European School di Brindisi - Istituto comprensivo centro e dell’Istituto comprensivo Paradiso-Tuturano.

Le conclusioni della mattinata saranno affidate a Nadia Polito, Segreteria Generale Uil PA Brindisi e Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della Uil di Brindisi.

«È fondamentale vivere questa importante ricorrenza – ha fatto sapere il coordinatore provinciale Uil Brindisi Fabrizio Caliolo – ed è altrettanto fondamentale che ogni riflessione ed analisi su questo terribile fenomeno sia letta alla luce della speranza: quella delle tante donne e uomini che in realtà sociali ed istituzionali del territorio offrono conforto e strumenti a chi ha molto sofferto. Grazie a questo impegno quotidiano una donna vittima di violenza può avere una seconda possibilità di vita. Su questo vogliamo lavorare insieme al territorio facendo rete e squadra, non solo in queste ricorrenze ma ogni giorno».