Albero si spezza e cade sulla strada nel giorno della sua "festa": disagi

BRINDISI - Nel giorno in cui gli alberi vengono "festeggiati" (oggi 21 novembre ricorre la giornata nazionale dell'albero), anche con la piantumazione di nuove piante, nei parchi e nei giardini dimenticati da chi dovrebbe occuparsi della manutenzione del verde, gli alberi si spezzano, cadono, muoiono e creano danni o disagi. E' quanto accaduto nella mattinata di oggi in via Del Lavoro, quartiere Minnuta, a Brindisi. Sopra al Dog Park. Da quanto riferiscono alcuni residenti si tratta del quarto albero caduto nella zona nell'arco di pochi giorni. Per fortuna non si registrano danni ma solo la consapevolezza che la manutenzione del verde pubblico in città molto spesso è solo un optional. Come si può intuire dalla foto a corredo di queste righe, l'albero in questione aveva solo bisogno di essere "alleggerito", potato insomma o messo nelle condizioni di reggere la folta chioma. Invece come spesso accade un po' ovunque tra pioggia e forte vento, quando gli alberi non vengono sottoposti a ordinaria manutenzione, cadono o si spezzano. E la colpa poi è delle intemperie e non di chi dovrebbe curarli e tutelarli.