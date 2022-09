Spiagge invase dai rifiuti: arrivano i volontari, cittadini invitati

SAN PIETRO VERNOTICO - Le spiagge piene di rifiuti continuano a rappresentare un grave rischio per l'ambiente marino e gli stessi devono essere rimossi prima che le mareggiate li portino nuovamente in acqua. Per questo l'associazione ambientalista "Eterea, l'albero della vita" con sede a San Pietro Vernotico, ha organizzato per domenica 18 settembre prossimo una giornata dedicata alla raccolta. L'appuntamento è alle 15.30 in località Foggia. Una caletta a sud di Brindisi di competenza del Comune di San Pietro Vernotico piena di materiali di scarto portati dal mare.

"Rispettando le ordinanze vigenti, quindi con divieto di avvicinamento alla falesia, ripuliremo "La Foggia" dando decoro alla riserva ed evitando che i rifiuti danneggino la flora e soprattutto la fauna che spesso muore impatatta dai rifiuti. Effettueremo delle pulizie di fine stagione, dove eviteremo che i rifiuti dispersi nell'ambiente finiscano in mare con l'arrivo delle alte maree, uccidendo gli animali che lo popolano. Verranno consegnati sacchi e guanti gratuitamente per la raccolta. A fine giornata i sacchi verranno raggruppati per poi essere raccolti dalla ditta preposta. La natura con i suoi esseri viventi ha bisogno del nostro aiuto".

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di San Pietro Vernotico e pubblicizzata su Facebook, si svolgerà all'insegna del motto "E' la terra toa amala e difendila", come recita un verso di una canzone del noto gruppo salentino "Sud Sound System", e si propone di sensibilizzare quanta più gente possobile sul grave problema dell'abbandono dei rifiuti. I cittadini sono invitati a partecipare.

Purtroppo come mostrano le foto a corredo di questo articolo le spiagge non sono solo invase da rifiuti portati dal mare (che sono anch'essi abbandonati dall'uomo) ma sono anche deturpate dai sacchi di immondizia lasciati dai soliti incivili. Località Cimalo, ad esempio, è una delle zone balneari molto frequentate nonostante i divieti legati al rischio di crollo della Falesia. Ma nessuno porta a casa i sacchi di spazzatura prodotta durante il soggiorno in spiaggia. Purtroppo nelle zone interdette gli operatori ecologici non possono intervenire e di conseguenza la bella riserva naturale si trasforma in discarica.