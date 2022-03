Spiagge invase dai rifiuti: appuntamento a Giancola per la pulizia, si cercano volontari

BRINDISI - Appuntamento con il volontariato domenica 20 marzo a Brindisi: il gruppo "Puliamo il mare di Brindisi" ha organizzato una giornata di raccolta di rifiuti a Lido Giancola sul litorale nord. Appuntamento alle ore 9. L'invito è rivolto a tutti i cittadini.

"Vi aspettiamo carichi e numerosi per fare tutti insieme quel passo alla volta fino alla svolta", si legge nella nota di presentazione dell'evento. E' prevista una postazione per la consegna delle buste, chi vuole partecipare deve portare solo un padio di guanti. La prenotazione non è necessaria "ma per una gestione organizzativa è gradita l'adesione con un WhatsApp al numero 348 2943669 (Alessandro)".