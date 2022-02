Identità digitale, a San Vito Dei Normanni lo Spid Day: "Servizio gratuito"

SAN VITO DEI NORMANNI - Il Comune di San Vito Dei Normanni mette a disposizione dei cittadini un servizio gratuito che consente di ottenere l’Identità digitale. Gli interessati potranno recarsi presso la Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII”, in via Mazzini n. 2, muniti di documento di riconoscimento italiano, tessera sanitaria o codice fiscale, un indirizzo mail e un numero di cellulare. L’operatore comunale provvederà a eseguire la prima parte dell’attivazione attraverso la registrazione e il riconoscimento dell’utente. Una volta eseguita l’identificazione, l’operatore fornirà all’utente un codice cartaceo mentre sulla mail indicata verranno inviati il pacchetto di attivazione e un codice di attivazione. Si tratta di strumenti che serviranno all’utente per procedere alla seconda parte della procedura attraverso la quale si potrà ottenere lo Spid. Sarà cura dell’operatore fornire tutte le indicazioni e le informazioni utili.

Pochi passaggi per accedere così ai moltissimi servizi online delle pubbliche amministrazioni. “Ormai – commenta l’assessore al ramo Giacomo Viva – per qualsiasi genere di servizio pubblico online è richiesto lo Spid. Ci è sembrato assolutamente opportuno accompagnare i cittadini in questo percorso garantendo la disponibilità di una giornata intera per avviare la procedura e permettere a chi non lo avesse già fatto di ottenere l’identità digitale in maniera guidata e più semplice”.