Spighe Verdi 2022, Ostuni e Carovigno confermati Comuni sostenibili

BRINDISI - Su Ostuni e Carovigno sventolano le Spighe Verdi 2022 in qualità di Comuni green. Si tratta del riconoscimento concesso dalla Fee – Foundation for Environmental Education, in collaborazione con Confagricoltura, per i comuni rurali che, passo dopo passo, hanno scelto le strategie virtuose di gestione del territorio in termini di aiuto per l'ambiente e per la qualità della vita dell’intera comunità. Sono 63 le località coinvolte nel 2022 rispetto alle 59 del 2021: 7 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.

In questa settima edizione ad entrare sono Ascea (Campania), Crosia (Calabria), Ginosa (Puglia), Norcia (Umbria), Pietramontecorvino (Puglia), Sanremo (Liguria) e Scheggino (Umbria). Non sono invece confermati i centri di Gioria dei Marsi e Giulianova, entrambi in Abruzzo, e Ragusa (Sicilia). Spighe Verdi è un efficace strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. Affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell’amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.

Nel gruppo di lavoro è stato importante il contributo di diversi enti istituzionali, tra i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; il Ministero per il Turismo; il Ministero della Transizione Ecologica; l’Ispra e Confagricoltura.

Le Spighe Verdi 2022:

Piemonte: Alba, Bra, Canelli, Centallo, Cherasco, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo, e Volpedo.

Marche: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia, Sirolo.

Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Ginosa, Ostuni, Pietramontecorvino, Troia.

Toscana: Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole, Grosseto, Massa Marittima.

Calabria: Belcastro, Crosia, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Sellia, Trebisacce.

Umbria: Deruta, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi.

Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Sabaudia.

Campania: Agropoli, Ascea, Capaccio Paestum, Massa Lubrense, Positano.

Veneto: Montagnana e Porto Tolle.

Liguria: Lavagna e Sanremo.

Abruzzo: Tortoreto

Emilia-Romagna: Parma

Lombardia: Sant’Alessio con Vialone.