"Sport nei parchi: cari sindaci, non perdete questa opportunità"

"C’è una bellissima opportunità per le nostre ragazze e i nostri ragazzi che invito tutti i sindaci del territorio a non lasciarsi sfuggire. Si chiama 'Sport nei parchi' ed è un progetto di 'Sport e Salute spa' (azienda pubblica italiana, ndr) per destinare aree dei parchi comunali alla messa a sistema, allestimento, recupero, fruizione e gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie". E' l'invito del consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno.

Obiettivo del progetto è promuovere nuovi modelli di sport all'aperto sia in autonomia che attraverso le società sportive del territorio. Ma anche la rinascita di aree verdi e parchi attraverso l'attività sportiva, in modo gratuito alla comunità. Il bando scade il 15 febbraio 2021. Il progetto si muoverà su due linee di intervento. La prima prevede l'allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. La seconda si basa sull'identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare a "Urban sport activity e weekend".

E' possibile per un Comune partecipare anche a entrambe le linee di intervento. Spiega Bruno: "Invito i nostri sindaci a farlo. Perché non solo è un'imperdibile occasione per recuperare e far rivivere i nostri parchi. Ma anche perché le nostre ragazze e i nostri ragazzi, dopo un anno reclusi in casa, hanno diritto a vedere fuori da quella porta ogni opportunità per rivivere in sicurezza e libertà all’esterno. E lo sport all'aperto può davvero essere per loro la più occasione di tornare a quella vita che abbiamo abbandonato un anno fa e che non vediamo, non vedono l'ora di tornare ad abbracciare. Glielo dobbiamo".