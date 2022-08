“Il tuo sorriso la nostra forza”: iniziative di Sport e solidarietà in memoria di Danilo Gargano

SAN PIETRO VERNOTICO – Il 7 agosto prossimo avrebbe compiuto 50 anni ed in programma c'era una bella festa ma il suo cuore si è fermato improvvisamente poco più di un mese prima lasciando nello sconforto non solo la moglie, i figli e i parenti ma tanti amici e colleghi e un’intera comunità parrocchiale dove ha sempre operato con grande spirito di solidarietà e amore mettendosi sempre al servizio dei più deboli. Una morte, quella che il 2 luglio scorso ha strappato alla vita Danilo Gargano di San Pietro Vernotico, che ha lasciato increduli quanti lo hanno conosciuto. Ed è per questo che gli amici ma anche la parrocchia di San Giovanni Bosco, divenuta la sua seconda casa, in occasione del suo 50esimo compleanno, hanno organizzato una serie di manifestazioni, sportive e di solidarietà. Una festa in terra per una persona che ha lasciato un grande vuoto. Per tutti era "Il gigante buono".

"Sempre Disponibile! Sempre Amorevole! Sempre Sorridente! Sempre pronto a mettersi in gioco! Sempre al "Servizio"! Sempre Riflessivo! Sempre Caritatevole! Sempre umile! Sempre Presente! Danilo tu non andrai mai via ma i tuoi sorrisi e le tue parole continueranno a vivere nei cuori dei tuoi cari e di chi ha avuto la fortuna di conoscerti". Si legge sulla pagina Facebook della parrocchia in un post a lui dedicato poche ore dopo la sua scomparsa.

Domenica 7 agosto alle 20 presso i campetti “Fair Play” di Torre San Gennaro si svolgerà un quadrangolare di calcio a cinque, dove parteciperanno i suoi amici e compagni di squadra. “Il tuo sorriso la nostra forza” si legge nella locandina di presentazione dell’evento.

Lunedì 8 agosto sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni Bosco e una raccolta di latte e biscotti destinati alla "Casa della Solidarietà”. Venerdì 12 agosto, invece, raccolta serale Avis con autoemoteca e animazione per bambini curata dai giovani della parrocchia presso il Piazzale di Campo di Mare.

“ll ricordo della tua generosità al servizio dell'Azione cattolica e di tante associazioni di volontariato rimane ancora vivo per tutti noi.. per questo vogliamo pregare per te nel giorno del tuo 50 ° compleanno!”. Scrivono, invece, dalla Parrocchia.