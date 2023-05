Orientamento e accompagnamento al lavoro: un nuovo sportello per i cittadini

SAN VITO DEI NORMANNI - Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, nel chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni (biblioteca comunale, via Mazzini n.2), sarà attivo un importante sportello di accoglienza e orientamento al cittadino, utile per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi di lavoro in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. Grazie alla presenza di figure specializzate nell’orientamento e accompagnamento al lavoro, offrirà a tutti i cittadini supporto nella ricerca attiva di un lavoro.

Lo sportello è una delle tre linee di azione del progetto "Oriens, modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese”, un progetto del Comune di San Vito dei Normanni, realizzato d'intesa con numerosi partner e finanziato nell’ambito della misura “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.