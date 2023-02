Sportello psicologico e doposcuola specialistico: nuovi servizi a Francavilla

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato l’avvio in forma sperimentale dello sportello psicologico comunale. Questo strumento, attivato presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, è stato pensato per rispondere alla crescente domanda di supporto psicologico degli utenti dei servizi comunali e per favorire lo sviluppo di una rete virtuosa capace di mettere in connessione la cittadinanza con i servizi sanitari.

Lo sportello erogherà consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari. In particolare, i professionisti potranno fornire supporto e consulenza ad insegnanti e operatori che lavorano a stretto contatto con le problematiche giovanili. Al termine del periodo di sperimentazione sarà svolta una indagine per valutare la qualità e l’efficacia degli interventi. Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di accesso è possibile chiamare il numero 0831 820409.

“Con lo sportello psicologico – spiega l’Assessora Maria Passaro – abbiamo voluto offrire un servizio innovativo e totalmente gratuito alla cittadinanza. Il benessere passa anche dalla psiche, per questo è importante che i Servizi Sociali si prendano cura della persona in maniera globale.”

Le novità in termini di servizi innovativi non finiscono qui. In questi giorni in tutti gli Istituti Comprensivi cittadini sta partendo il servizio di doposcuola specialistico rivolto a studentesse e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. La platea dei beneficiari, individuata in collaborazione con le scuole, è destinataria di un servizio specialistico finalizzato non solo a migliorare il rendimento scolastico, ma anche ad apprendere strategie efficaci per accrescere la percezione di sé, l’autostima e la capacità di relazionarsi con l’altro. Ad affiancare gli educatori in questo percorso è prevista la presenza di uno psicologo che monitorerà la qualità degli interventi.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e proseguirà sino al termine dell’anno scolastico. “Il servizio di doposcuola specialistico – conclude l’Assessora Passaro – si aggiunge alle politiche a sostegno di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali avviate con la Consulta per i diritti delle persone con disabilità. Si tratta di un servizio importante che aiuta le famiglie, i bambini e i ragazzi nel percorso di crescita.” Le due progettualità sono a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà & Lavoro.