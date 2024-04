Spostamento centro di controllo aereo Enav di Brindisi: lavoratori in sciopero

BRINDISI - Lunedì 8 aprile le lavoratrici ed i lavoratori del centro di controllo di Brindisi scioperano contro il piano industriale di Enav, che prevede la graduale chiusura e lo spostamento degli attuali servizi presso il Centro di Roma.

E’ uno sciopero che contesta decisioni di portata nazionale ma che paradossalmente, a causa della legge sulla regolamentazione degli scioperi, colpirà quasi esclusivamente gli aeroporti della Puglia.

Le motivazioni

Il nuovo piano industriale comporterà lo spostamento dei servizi forniti dal centro di controllo radar del traffico aereo di Brindisi a favore della sede romana in cambio della contemporanea creazione di un hub di torri remote nello stesso sito pugliese. Tale innovazione tecnologica è ancora allo stato embrionale e non ha visto nulla di concreto, mentre lo spostamento dei servizi e di parte dello spazio aereo gestito da Brindisi avverrà a partire da giugno 2024.

Con il sostegno della politica regionale, dei parlamentari del territorio e delle segreterie regionali e territoriali, i lavoratori chiedono di mantenere i servizi attualmente forniti e di realizzare un “Centro di controllo integrato”, dove possano coesistere l’attuale centro di controllo (Acc) e l’Hub delle torri remote. Si tratterebbe di un’indubbia “vetrina” per Enav, unica al mondo nel suo genere, perfetta integrazione dell’intera filiera operativa di assistenza al traffico aereo, dal decollo all’atterraggio passando per la fase di crociera.

A detta delle sigle sindacali proponenti - Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Ta, Confsal Av - l’Enav in questi mesi non ha cercato in alcun modo il dialogo con i lavoratori e ha accettato che gli stessi arrivassero alla proclamazione dello sciopero di 24 ore, consapevole dell’impatto e dei disagi che questo porterà all’utenza. Le uniche certezze sono nell’irremovibilità delle decisioni e nell’incognita dell’avanzamento tecnologico, che mette in dubbio la tenuta delle soluzioni adottate.

