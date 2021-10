Locali commerciali e depositi comunali: asta pubblica il 4 novembre

BRINDISI - L'amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso con cui mette all’asta 12 locali ad uso commerciale per 6 anni e 21 locali ad uso deposito presenti all’interno del mercato coperto al quartiere Commenda. L’asta pubblica si svolgerà il 4 novembre 2021 alle ore 10 presso la sala Gare del Comune di Brindisi. Le offerte, in aumento rispetto al canone mensile base, dovranno pervenire entro le ore 12 del 3 novembre 2021.

I 21 locali ad uso deposito all’interno del mercato della Commenda hanno una riserva in favore dei titolari di posteggio di tipo “A” e di titolari di locali commerciali presenti nella struttura.

I locali ad uso commerciale sono: il ristorante all’interno del Parco Di Giulio, un bar al quartiere La Rosa, un locale in piazza Mercato, un fioraio in piazzetta Papa Luciani, un bar/biglietteria/sala d’attesa all’interno del terminal-bus in via Villanova al quartiere Perrino, n.7 locali ad uso commerciale all’interno del mercato della Commenda (n.1 drogheria, n.1 panificio, n.1 macelleria, n.1 salumeria e n.3 pescherie).

Per leggere l’avviso con i canoni mensili di base pubblicato sul sito del Comune cliccare qui