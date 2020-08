Stabilizzazione precari Asl, Fials: “Si abbia trasparenza e rispetto dei neoassunti”

BRINDISI - Fials chiede all’ufficio ispettivo del dipartimento della funzione pubblica, un intervento diretto presso la Asl di Brindisi per presunti illeciti nella trasparenza degli atti e nella firma dei contratti individuali dei 171 Oss chiamati dalla graduatoria.

“Sia rispettato il diritto dei dipendenti neo assunti a scegliere la sede di lavoro e venga rispettato il dettame contrattuale: non 6 mesi di prova, ma 2 mesi” dice Giuseppe Carbone Segretario Generale Fials.I 171 Oss, prenderanno servizio dal prossimo 16 agosto e, a tutt'oggi, non sanno dove presteranno servizio. Tutto ció è inaudibile e poco rispettoso nei confronti di questi operatori. Chiedo al presidente di giunta regionale e al direttore del dipartimento salute di intervenire per quanto di propria competenza” chiosa il segretario.

Fials non ci sta e dichiara illegittimo il comportamento adottato dal direttore generale dell’Asl di Brindisi “si abbia trasparenza e rispetto dei neoassunti”.