Stagione croceristica 2023: a Brindisi arriva "Artania", turisti in giro per la città

BRINDISI - Quinta toccata della stagione croceristica 2023 a Brindisi: nella mattinata di oggi, martedì 25 aprile, presso la banchina di Costa Morena nord è giunta Artania, la nave da crociera della compagnia Phoenix Reisen. Proveniente da Corfù, trasporta? 969 passeggeri e 513 componenti dell’equipaggio. Ripartirà alle 20, alla volta di Kotor, Montenegro.

I turisti, dopo la prima accoglienza in banchina, sono stati portati sul lungomare Regina Margherita dai mezzi della Stp. Ad attenderli, mercatini dell'artigianato locale e prelibatezze enogastronomiche tipiche del territorio. L'attività di animazione è curata da Unpli Puglia Aps , in sinergia con le Pro Loco del territorio. L’agenzia marittima raccomandataria è "Titi Shipping since 1848". I luoghi più visitati: la cattedrale, le colonne romane, il museo, Il tempio San Giovanni al sepolcro e palazzo Nervegna.