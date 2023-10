Giochi del Mediterraneo: "Stanziati altri 125 milioni di euro"

“Per i giochi del Mediterraneo che avranno luogo a Taranto nel 2026 sono stati assegnati oggi ulteriori 125 milioni di euro, che si sommano ai 150 milioni che nel 2022 grazie a un emendamento di Forza Italia sono stati messi a disposizione per finanziare l'allestimento e la ristrutturazione dell'impiantistica sportiva destinata ad ospitare nel 2026 i Giochi del Mediterraneo, ventesima edizione”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati pugliesi di Forza Italia Vito De Palma, Mauro D’Attis e Andrea Caroppo. Per la città di Brindisi è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro: sei per il revamping dello stadio Fanuzzi e quattro per le opere di viabilità nei pressi del PalaPentassuglia (leggi l'articolo sui due progetti).

“Queste ulteriori risorse - proseguono D’Attis e Caroppo - sono state stanziati da questo governo di centrodestra e saranno destinate sia alla fase infrastrutturale che per gli aspetti organizzativi dei giochi, a cui Forza Italia non farà mancare il proprio contributo di proposte, per condividere sempre meglio tutti gli aspetti logistico organizzativi”.

“Siamo molto soddisfatti, questo a dimostrazione del buon lavoro fatto da Forza Italia e di come abbiamo sempre avuto a cuore lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, un’occasione straordinaria per dare lustro alla città di Taranto, alla Puglia e al Paese intero”.