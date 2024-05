Stanziati 2,5 milioni di euro: il castello di Ceglie Messapica tornerà al suo splendore

È arrivata l'ufficialità. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato i cinque decreti riguardanti il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", che di fatto ufficializzano i 2.5 milioni destinati dal Ministero al Castello Ducale di Ceglie Messapica. Il comunicato stampa del Mic, riguardante anche il Castello Ducale di Ceglie Messapica e le dichiarazioni del Ministro Gennaro Sangiuliano (clicca qui)

Il progetto presentato dall'amministrazione comunale assume ancora più rilievo perché inserito tra i soli tre progetti finanziati dal Ministero della Cultura tra i tanti presentati dai comuni pugliesi. La documentazione del comune di Ceglie Messapica ha convinto il Mic ad inserire il "Progetto di adeguamento funzionale del Castello Ducale di Ceglie Messapica" nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali, finalizzato a rilanciare, musei, ristrutturare palazzi storici, castelli e borghi antichi.



Attualmente sono in corso i lavori di restauro conservativo dell'ala ovest che contempla la torre, intervento riconducibile ad altro finanziamento ottenuto con fondi Pnnr. I due finanziamenti permetteranno il risanamento conservativo e l'allestimento nella sua completezza, tanto che l'intera parte pubblica del Castello tornerà ad essere fruibile a cittadini e turisti.



"Restituire il nostro simbolo alla città era uno degli obiettivi principali dell'azione amministrativa - ha commentato il sindaco Angelo Palmisano - assieme al primo finanziamento ottenuto, riconducibile a fondi Pnnr, questa ulteriore misura mette a disposizione del Castello quasi 6 milioni di euro, che, a lavori conclusi, permetteranno di renderlo interamente fruibile. Si tratta di un intervento epocale".



L'assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi: "Tra gli interventi salienti che il finanziamento ottenuto dal Mic consentirà vi è il recupero degli affreschi presenti nel piano terra a cui teniamo particolarmente". "Ogni parte pubblica del castello sarà messa in collegamento per crearne un polo di eccellenza, sia dal punto di vista storico - architettonico che culturale e ricreativo. I due grandi interventi permetteranno una rifunzionalizzazione del complesso nella sua interezza".

