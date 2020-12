Confindustria giovani: Stefano Casoar nuovo presidente

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi ha rinnovato le cariche, eleggendo il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo. E’ stato eletto Presidente Stefano Casoar, che guiderà il Gruppo per il prossimo triennio. Nella stessa occasione sono stati eletti anche i componenti del Consiglio Direttivo: Stefano Baldassarre, Federica Caroli, Cosimo De Donno e Alessio Greco. Stefano Casoar è amministratore unico dell’azienda Gaw di Brindisi, e da diversi anni opera nell’ambito del settore digital, comunicazione e web marketing.

“In questo scenario non serve stare a guardare ma occorre mettere a disposizione le proprie competenze e la propria visione di cambiamento per invertire la rotta e lavorare nel solco dell’innovazione e della cultura d’impresa. Lavorerò con la mia squadra - in continuità con quanto già realizzato dal mio predecessore, Alessandro Calisi - per raggiungere gli obiettivi prefissati: il nostro impegno è quello di continuare a conciliare il lavoro e l’etica e contribuire al miglioramento della società”.

“Le attività del gruppo, che intendo potenziare, si svolgeranno in sinergia con la presidenza di Confindustria Brindisi, la struttura e le aziende associate”. Stefano Casoar sarà, inoltre, componente di diritto del Consiglio Generale Confindustria Brindisi, in qualità di Vice Presidente della stessa Organizzazione.