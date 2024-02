Stop al centro antiviolenza, verso una cabina di regia con la Regione

BRINDISI - Le richieste sono chiare: da un lato, garantire la continuità assistenziale (stoppata l'1 febbraio) alle donne e ai bambini vittime di violenza; dall'altro: riconoscere i meriti e le competenze delle operatrici che prestano da anni servizio al Cav Crisalide di Brindisi. Se l'esito del lungo incontro di oggi, venerdì 2 febbraio 2024, presso il Consorzio Br/1 è interlocutorio, resta che a breve si terrà un tavolo alla presenza, anche, dei responsabili regionali per i Cav e dei responsabili dei fondi per i piani di zona. Ma, per la Cgil, la manifestazione del 6 febbraio rimane indetta. E rimane aperto lo stato di protesta in corso, specie dopo l'annuncio di ieri di tagli all'organico.

Oggi erano presenti il vice sindaco di Brindisi, Massimiliano Oggiano, la sindaca di San Vito Dei Normanni, Silvana Errico, Maurizio Moscara e Angelo Roma per il Consorzio Br/1, l'assessore brindisino Antonio Pisanelli e Chiara Cleopazzo (Cgil) e Antonio Baldassarre (Cisl). Non solo, c'erano anche Maurizio Guadalupi, presidente della cooperativa Solerin e tutte le lavoratrici. Crisalide ha una storia lunga un quarto di secolo, ma il problema sul tavolo non è solo lavorativo: è un servizio essenziale per quelle donne e quei bambini brindisini vittime di violenza. E sono tanti, seguiti da psicoterapeuti e altri professionisti.

Prima dell'incontro di oggi, tenutosi alle 10, Cgil, Cisl e Uil hanno prodotto un comunicato congiunto in cui "evidenziano che gli obiettivi prefissati dal Piano delle politiche sociali e le azioni da mettere in campo, in base alle normative vigenti, sono raggruppate nelle schede progettuali n.5- 6 – 7 - 26 del PSZ 2022/2024 di codesto Consorzio, ma lacunose nel dettaglio, e mai di fatto esaminate nel merito". La richiesta è diretta: chiedono "un incontro urgente della cabina di regia per acquisire un'informativa completa e confrontarsi sulla rimodulazione della rete complessiva dei diversi livelli d'intervento previsti per i servizi in questione".

Insomma, una cabina di regia regionale - è questo l'obiettivo - potrebbe risolvere l'impasse e riattivare un servizio essenziale per gli oltre cento assistiti da Crisalide. La Cgil intende proseguire nello stato di protesta. Se dal Consorzio si parla di ridimensionamento, Chiara Cleopazzo preferisce parlare di "servizi che vanno implementati. Noi della Cgil restiamo disponibili a collaborare con gli attori istituzionali, al fine di garantire sia l'utenza che i lavoratori. Invitiamo la cittadinanza alla manifestazione del 6 febbraio. La soglia di attenzione su queste tematiche non deve mai scendere", conclude Cleopazzo.