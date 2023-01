La storia di Pietro e Maria: 70 anni di matrimonio, amore puro e rispetto

SAN PIETRO VERNOTICO – Insieme da settant’anni e mai sono andati a letto con il muso lungo. Innamorati come il primo giorno, gelosi l’uno dell’altra, nulla ha mai scalfito la loro unione. Il 13 dicembre scorso, Pietro Elia di San Pietro Vernotico, classe 1931 e Maria Cocciolo di Torchiarolo, classe 1932, hanno festeggiato le nozze di Ferro: 70 anni di matrimonio, un matrimonio fatto di amore, rispetto e pazienza. Sono questi, a loro dire, gli ingredienti che permettono alle coppie di non scoppiare.

Un vero record in un’epoca di divorzi e matrimoni lampo, di insofferenze e terapie di coppia. Pietro guarda Maria con gli stessi occhi di quando si sono giurato amore eterno. Maria è gelosa del suo Pietro come quando all’età di 20 anni lo ha scelto per sempre. Lei continua a farsi bella per lui, a mettere il rossetto rosso quando, ormai raramente, escono insieme, si tinge i capelli e lui si accorge se non mette la cipria.

Vivono nella loro casa di via Mare a San Pietro, acquistata con mille sacrifici negli anni ’60. A prendersi cura di loro i figli, Mimino e Giovanna, la nuora, e gli amati nipoti, Francesca, Pietro e Giorgia. “Tutt’ora mangiano uno accanto all’altra, la mamma quasi attaccata a lui – racconta Giovanna – bevono nello stesso bicchiere e lui mangia solo se cucina lei. Altrimenti è disposto a digiunare. Nelle rare volte in cui hanno pranzato dai parenti lei ha portato il sugo per lui. E poi lo vizia amorevolmente, gli porta il piatto, gli pulisce la frutta, lo assiste in tutto”.

Fino allo scorso anno andavano entrambi in campagna a raccogliere le olive e la legna. Oggi Maria si muove poco, gli acciacchi della vecchiaia si fanno sentire. Pietro continua ad andare in campagna per raccogliere le erbe selvatiche che poi regala ad amici e parenti. E quanto tarda a rincasare Maria mette il muso. Lo vorebbe sempre accanto. Quando lei si addormenta sulla sedia lui la chiama fino a quando non si sveglia: deve sentire la sua voce.

Entrambi a luglio scorso hanno contratto il Covid-19 che hanno sconfitto senza grosse conseguenze. Pietro si è negativizzato il giorno del suo 91esimo compleanno, e ha festeggiato nella casa al mare insieme alla famiglia. “Ho avuto il covid per 15 giorni, temevo di non poter festeggiare il mio compleanno con figli e nipoti al mare come ho sempre fatto e invece proprio il 26 luglio il tampone, finalmente, è uscito negativo: ho prenotato l’appuntamento al barbiere e poi sono andato fare festa”.

Una vita semplice quella vissuta dai due coniugi dall’amore di ferro, entrambi grandi lavoratori, Maria trascorreva tutto il giorno in campagna, Pietro lavorava in cantina. Con i risparmi hanno costruito casa, sposato i figli, aiutato chi era in difficoltà. La loro dimora è sempre stato punto di ritrovo di amici e parenti, la loro porta era sempre aperta per tutti.

Per il loro matrimonio due cerimonie: una il 13 dicembre 1952 nella chiesa Madre di San Pietro e una il giorno successivo nella chiesa di Torchiarolo, per permettere ai parenti di lei di assistere alla cerimonia. Rimase orfana di madre molto piccola e si prese cura dei sette tra fratelli e sorelle e del padre fino a quando ognuno non prese la sua strada. I primi anni di matrimonio hanno vissuto a casa del papà di Maria a Torchiarolo, e si sono trasferiti a San Pietro solo quando lui è morto. Non avrebbe mai lasciato solo il suo papà. Anche Pietro aveva altri sette tra fratelli e sorelle.

Pietro e Maria si sono amanti ininterrottamente nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia: quando 30 anni fa Maria fu operata al femore lui lasciò il lavoro in cantina per stare accanto a lei in ospedale. “I litigi certamente non sono mancati, specie quelli legati alla gelosia ma mai siamo andati a letto con il muso lungo, mai ho usato violenze su mia moglie”. Un amore di altri tempi da cui c’è solo da imparare.