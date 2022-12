La storia di Rocco, il cane mascotte della Protezione civile in cerca di una casa

SAN PIETRO VERNOTICO – Da luglio del 2019, quando fu trovato in contrada Piutri nelle campagne tra Torchiarolo e Torre San Gennaro, legato a un cancello dopo un acquazzone, il cortile della sede della Protezione civile di San Pietro Vernotico (ex scuola) è diventata la sua casa. I volontari si prendono cura di lui durante le ore di servizio, i bambini che frequentano le vicine scuole lo coccolano, ma Rocco, cane meticcio, ha tanto amore da dare, cerca una famiglia “vera”, un tetto dove vivere serenamente e non essere lasciato solo. E’ diventato la mascotte di viale Degli Studi, il "guardiano" della zona per lui c’è tanto spazio dove giocare e divertirsi, una cuccia, ma quando si spengono le luci della sede e cala l’oscurità, resta solo.

A trovarlo quel giorno di luglio fu proprio il figlio di uno dei volontari della Protezione civile, c'era stato un acquazzone, il cane era legato a un cancello di un terreno, aveva le zampe asciutte nonostante la pioggia delle ultime ore. Fu subito chiaro che si trattava di un abbandono. Il giovane lo prese e tentò di collocarlo in qualche associazione con l’aiuto del comando della Polizia locale, non aveva microchip, doveva finire in canile. La presidente Dora Grassi offrì la sede della Protezione civile, doveva essere una sistemazione momentanea.

Per giorni e giorni sono stati cercati i padroni, sono state perlustrate le campagne intorno al ritrovamento nella speranza di trovare indizi utili per risalire ai proprietari. Nemmeno attraverso i Social si ottenne il risultato sperato. Si tentò allora di addestrarlo per la ricerca a persone in modo da renderlo a tutti gli effetti parte della squadra, ma l’intento non riuscì per una mancanza di tempo.

I volontari della Protezione civile lo coccolano amorevolmente, lo portano a spasso, anche al mare, in spiaggia d’estate, ma poi tutte le volte torna nella sua cuccia del cortile della ex scuola.

Si cerca una famiglia che possa amarlo, la presidente è disposta a portarlo personalmente in ogni parte d’Italia. Rocco è un cane buono ma abituato a vivere nella terra, gioca con i bambini, non tocca i gatti, insegue gli uccelli, è un cane dolce ma “irrequieto”, non abituato alle regole di casa ma è “la dolcezza fatta cane”. Chiunque voglia dare una nuova vita a Rocco può rivolgersi ai volontari della Protezione civile di San Pietro.