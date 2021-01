Stp aderisce al progetto Itineris per la prenotazione online del viaggio

BRINDISI - Su indicazione del Cotrap, il Consorzio delle aziende di trasporto pubblico della Puglia, la Stp Brindisi aderisce dal 1 febbraio 2021, in via sperimentale, al progetto Itineris per la prenotazione online del viaggio tramite il sito www.cotrap.it , raggiungibile da tutti i dispositivi (smartphone, tablet, laptop e pc desktop). In questa prima fase sarà disponibile per tutte le corse delle linee "Torchiarolo - San Pietro Vernotico - Cellino San Marco - San Donaci - San Pancrazio Salentino - Erchie - Torre Santa Susanna - Oria - Francavilla Fontana - Taranto Z.I." e "San Vito dei Normanni - (San Michele Salentino) - Brindisi - Mesagne - Latiano - (Oria) - Francavilla Fontana - Taranto Z.I." e su parte delle corse della linea "Mesagne – Brindisi".

L'introduzione del sistema di prenotazione online è mirato a garantire condizioni di maggiore sicurezza a bordo, potendo consentire una gestione accurata dello stato di riempimento dei mezzi affinché, all'interno di ogni autobus, non venga superato l'indice di riempimento massimo consentito dalla vigente normativa. A tal fine, nel corso del periodo emergenziale, sarà data priorità di salita a bordo, fino al raggiungimento della soglia massima dei posti disponibili, a coloro che avranno prenotato sul sito www.cotrap.it. E' fondamentale evidenziare che quanti non avranno proceduto ad effettuare la prenotazione, potrebbero non essere ammessi a bordo, pur se in possesso del titolo di viaggio.

Una ulteriore novità è rappresentata dall'ampliamento delle funzionalità dell'App MyCicero attraverso la possibilità di validare il titolo di viaggio preventivamente acquistato dalla App MyCicero direttamente dal proprio smartphone, ciò in alternativa all’utilizzo del QrCode presente sugli autobus. Considerate le varie opportunità di dotarsi preventivamente di titolo di viaggio, gli utenti sono tenuti ad accedere a bordo dell'autobus solo se in possesso di idoneo titolo di viaggio. In via del tutto eccezionale, stanti le vigenti disposizioni anti-Covid, non saranno rilasciati titoli di viaggio a bordo dei mezzi: resta nella facoltà del conducente -ove sussistano idonee condizioni e nel rispetto del regolare svolgimento del servizio - rilasciare a terra biglietti a tariffa maggiorata per i quali è in corso la attivazione di nuove condizioni di emissione.