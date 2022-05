Stp, l'avviso di selezione pubblica per conducenti di autobus di linea

BRINDISI - Stp Brindisi comunica di aver indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per operatori di esercizio (conducenti autobus di linea) paragrafo 140 – Contratto collettivo nazionale del lavoro Autoferrotranvieri con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale/misto con impiego per 26 ore medie settimanali.

La versione integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito www.stpbrindisi.it e affissa all’Albo della sede sociale e presso il PuntoStp in Brindisi alla via Cappellini, 18. Della avvenuta pubblicazione è data divulgazione a mezzo annunci inviati per l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Brindisi e agli Albi della Amministrazione Provinciale di Brindisi e della Regione Puglia.

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 10 giugno 2022 esclusivamente attraverso apposito modulo on-line disponibile sul sito www.stpbrindisi.it, nella sezione “Selezioni in corso” (https://www.stpbrindisi.it/index.php/azienda/selezioni-in-corso) e seguendo le istruzioni ivi riportate.