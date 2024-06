Stp Brindisi: "Nei giorni del G7 grande balzo in avanti del Trasporto pubblico"

BRINDISI - Il trasporto pubblico su gomma e via mare ha svolto un ruolo insostituibile, nei giorni del “G7”, per i cittadini di Brindisi, oltre che per turisti e visitatori. Grazie ai servizi straordinari realizzati d’intesa con l’Amministrazione comunale, infatti, più di ottomila persone hanno usufruito dei collegamenti da e per l’aeroporto del Salento, mentre sono stati 2.500 (con un aumento del 120 per cento rispetto ai giorni normali) i passeggeri delle motobarche che hanno collegato il rione Casale con il centro cittadino.

“Questi risultati – afferma la Presidente della Stp di Brindisi Alessandra Cursi – premiano il grande sforzo della nostra società che ha messo a disposizione personale e mezzi aggiuntivi per poter realizzare i servizi extra previsti per i giorni del G7. Il tutto, contribuendo ad alleviare i disagi dei cittadini e dei passeggeri in partenza dall’aeroporto”.