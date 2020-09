Covid, le indicazioni di Stp per andare a scuola in sicurezza

BRINDISI - Riparte l'anno scolastico e la Stp (Società trasporti pubblici Brindisi) redige un vademecum per gli studenti per viaggiare in sicurezza in tempi di emergenza Covid: Giovedì ricomincia la scuola e ripartono i servizi scolastici - si legge nel documento - Tra orari di entrata differenziati, orari di uscita posticipati e nuove sedi scolastiche, sarà un’altra sfida impegnativa che vogliamo affrontare nel migliore dei modi con la collaborazione di tutti. Sui nostri prospetti orari abbiamo indicato, per le linee più frequentate, dei codici che troverete anche indicati sui nostri autobus. Utilizzateli per meglio individuare la corse più idonee alle vostre necessità di trasporto; nel caso in cui vi siano più autobus nella stessa fascia oraria per la stessa destinazione, utilizzate il primo con posti disponibili, senza attendere l’ultimo che altrimenti si riempirà troppo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il vademecum prosegue così: "Quando si uscirà da scuola in anticipo, potreste trovare corse senza posti disponibili perché già utilizzate dagli studenti che regolarmente utilizzano quel servizio; sarebbe più sicuro per tutti attendere la corsa che avreste dovuto utilizzare con il normale orario di uscita. A bordo dei mezzi, non sedetevi sui posti che sono interdetti dagli appositi avvisi posizionati sui sedili e se usufruite di quelli disponibili in piedi o utilizzate le emettitrici/obliteratrici a bordo, rispettate sempre la distanza di sicurezza con gli altri utenti. Ricordatevi che è disponibile l’App myCicero per acquistare e validare i titoli di viaggio urbani ed extraurbani disponibili comodamente dal vostro smartphone. Consultate regolarmente i nostri canali web e social per restare aggiornati su orari, deviazioni, novità sui servizi di trasporto".